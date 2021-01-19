В Литве намерены создать «кодекс чести», который определит критерии для формирования списка «нежелательных» в стране иностранных деятелей культуры. Для этой цели комитеты сейма Литвы по культуре и национальной безопасности и обороне провели совместное заседание.В ходе заседания предлагалось отказать во включения «кодекс чести» тем артистам, «которые публично или в своей работе выражают поддержку» якобы агрессивной внешней политике России или другого государства.В ходе совещания экс-премьер Саулюс Сквернелис напомнил, что подобный список уже есть, который работает, а также вспомнил об «угрозе в спорте».Напомним, накануне в литовском министерстве иностранных дел концерты российских исполнителей Филиппа Киркорова и Михаила Шуфутинского назвали инструментом «мягкой российской политической пропаганды». Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис сообщил о возможности запрета въезда в страну для этих артистов.Как писал сайт kp.ru, Шуфутинский заявил, что считает обидным заявление министра иностранных дел Литвы, отметив, что он любит эту страну. По его словам, если ему запретят въезд, то он ничего не потеряет, кроме «того самого потрясающего ощущения» выступления перед теми людьми, которые его действительно ждали в Литве.