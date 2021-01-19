Россия сожалеет, что политики Литвы используют культуру и культурные связи в антироссийской пропаганде. Официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова во вторник, 19 января, назвал откровенной глупостью причины, по которым литовские власти планируют внести артиста Филиппа Киркорова в черный список.- Вильнюс снова пытается строить козни в отношении артистов из России, выступления которых с нетерпением ждут многие литовские граждане. На этот раз МИД Литвы запустил процедуру внесения в черный список Киркорова и других известных музыкантов, творчество которых, по их словам, «несет пропаганду мягкой силы». Абсурдность, а по сути, откровенная глупость подобных обвинений не нуждается в дополнительных комментариях, - говорится в заявлении Марии Захаровой на официальном сайте МИД РФ.Представитель внешнеполитического ведомства отметила, что репрессивное отношение к артистам стало «визитной карточкой молодых европейских демократий».Как сообщал сайт kp.ru, власти Литвы планируют создать «кодекс чести», который определит критерии для формирования списка «нежелательных» в стране деятелей культуры из других стран. В этот «черным список» могут включить и Филиппа Киркорова. В подписанном министром Габриэлюсом Ландсбергисом заявлении говорится, что Киркоров во время своих неоднократных посещений Крыма «сознательно отрицал территориальную целостность и суверенитет Украины».