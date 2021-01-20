«Достать до Кремля ракетой»: На Украине снова рассказали, как изменить риторику переговоров с Россией

Писатель Валентин Бадрак снова размечтался о ракете, способной "достать до Москвы" Фото: Олег ТЕРЕЩЕНКО

Украине нужно тратить на перевооружение своей армии по три – четыре миллиарда долларов в год, и тогда Киев смог бы «показывать Кремлю зубы», потому что у Незалежной были бы ракеты, которые смогли бы «долететь до Москвы».

Об этом изданию «Апостроф» заявил «военный эксперт» и писатель Валентин Бадрак, отметив, что указанная им сумма – «это минимум».

«Тогда мы за пять лет сможем продемонстрировать зубы, так сказать, Кремлю, и в действительности иметь ракеты», - сказал он.

Бадрак уточнил, что он «тут слышал о дальности до 500 километров», но если бы украинским властям хватило «политической воли», то можно было бы создать ракеты большей дальности – до полутора тысяч километров. Это, по его словам, уже позволило бы Незалежной «изменить риторику» в переговорах с Россией.

«И можно было достать до Кремля ракетой», - добавил украинский писатель.

Напомним, это не первое подобное его заявление. Как писал сайт kp.ru, Бадрак еще пару лет назад говорил, что Украина способна создать ракету, которая «долетит до Москвы», и такое оружие позволит Киеву «диктовать свои условия».