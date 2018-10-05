В Киеве заявили, что Украина способна создать ракету, которая долетит до Москвы

СЕГОДНЯ 08:53 2018-10-05T09:23:11+03:00

На Украине размечтались о ракете, способной "достать до Москвы" Фото: Олег ТЕРЕЩЕНКО

По словам «военного эксперта» и писателя Валентина Бадрака, такое оружие позволит Незалежной «диктовать свои условия» России

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Гениальные украинские инженеры в состоянии воплотить мечту генерала Романенко в жизнь и создать ракету с дальностью поражения в полторы тысячи километров, способную долететь до Москвы.

Так заявил в интервью UkrLife.TV киевский «военный эксперт» и писатель Валентин Бадрак, представляя свою новую книгу. По его словам, «конфликт с Россией вызвал серьезный всплеск развития украинских военных технологий», а такое грозное оружие «изменит риторику переговоров». Дескать, вооружившись «сотней – двумя таких ракет», Украина получит возможность «диктовать свои условия» России и «отстаивать свою позицию в области евроатлантической интеграции».

Причем, как утверждает Бадрак, у незалежных разработчиков оружия «технологий больше, чем государство способно принять в армию».

Как ранее писал сайт kp.ru, в августе секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что украинские ракеты не только не уступают российским аналогам, но и превосходят их. Однако, по мнению самих же украинцев, достижения отечественных конструкторов, о которых постоянно рассказывают в Киеве, мягко говоря, сильно преувеличены. А то и просто фейки.

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