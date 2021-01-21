Байден привел к присяге сотни сотрудников своей администрации

Новый президент США Джозеф Байден Фото: REUTERS

Демократ Джозеф Байден, который 20 января официально вступил в должность президента США, после подписания ряда указов привел присяге сразу несколько сотен сотрудников новой американской администрации.

Несмотря на всю торжественность, церемония прошла в виртуальном режиме из-за пандемии коронавируса и связанными с ней ограничениями. По словам директора кадрового отдела Белого дома Кэти Расселл, которая вела церемонию, к присяге по интернету были приведены сотни служащих аппарата вашингтонской администрации, а также сотни других назначенных Байденом работников различных правительственных ведомств.

Выступая перед ними в прямом эфире, Байден предупредил, что их «ждет много тяжелой работы», подчеркнув, что правительство США работает на американский народ, а не наоборот.

«Вы работаете для людей. Я работаю для людей», - сказал демократ.

Кроме того, новый глава Белого дома заявил, что ожидает от госслужащих уважительного отношения как друг к другу, так и ко всем гражданам страны, а иначе чиновников ждет немедленное увольнение, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, первым делом Байден отменил несколько указов своего предшественника, республиканца Дональда Трампа.

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