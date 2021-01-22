Эксперт предупредил о том, что произойдет, если перезвонить на незнакомый номер

Что произойдет, если перезвонить на незнакомый номер, рассказал эксперт Фото: REUTERS

Бывают разные случаи, когда на телефоне появляются пропущенные вызовы. Некоторые люди начинают сомневаться, вдруг это выл важный звонок с работы или от родственника, который просто поменял номер и решил сообщить об этом. О том, стоит ли перезванивать на незнакомые номера и что тогда произойдёт, в беседе с kp.ru рассказал опытный эксперт, ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

- Существует специальное оборудование GSM-шлюз для подмены номеров. Оно может симулировать любой номер, вплоть до того, что может показывать, что вы сами себе звоните, - объяснил специалист.

Муртазин также ответил на вопрос о том, почему тогда человек, получивший звонок с неизвестного номера на мобильный, перезванивая по нему со стационарного телефона, но слышит в ответ, что "номера не существует". Эксперт считает, что все дело как раз в специальных шлюзах.

- Спамеры используют GSM-шлюз для того, чтобы им обратно не звонили или не блокировали номер. Да, перезвонить на такой номер невозможно. И это лишний раз подтверждает, что звонок вряд ли полезный, - рассказал аналитик.

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