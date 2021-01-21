Мелания Трамп нарушила очередную традицию уходящей первой леди

Мелания Трамп нарушила очередную традицию. Фото: REUTERS

Экс-первая леди США Мелания Трамп не поблагодарила персонал Белого дома за работу.

По традиции, уходя первая леди оставляет благодарственные записки за работу персоналу. В особенности признательность высказывается тем, кого она знала лично. Об этом пишет CNN со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что благодарственные письма все же получили 80 сотрудников, но персонал Белого дома усомнился в том, что они подписаны лично Меланией.

Ранее стало известно, что Дональд Трамп и его супруга собираются нарушить одну из традиций уходящей пары - пригласить на утреннее чаепитие избранного президента и новую первую леди, которыми стали в 2021 году Джозеф и Джилл Байден.

В своем обращении к своим сторонникам Трамп пообещал "каким-то образом" вернуться. Он пожелал новой администрации успехов, но при этом ни разу не упомянул имя нового президента.