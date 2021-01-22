Песков озвучил позицию Кремля к призывам выйти на несанкционированные акцию 23 января

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кремле считают естественными предупреждения об ответственности за участие в несанкционированных уличных акциях в субботу, 23 января. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, назвав также оправданными предупреждения Роскомнадзора социальным сетям, которые используются для призывов к участию в незаконных акциях.

«Есть недовольные люди, у них есть своя позиция, она принимается во внимание. О завтрашних мероприятиях давайте будем судить послезавтра», - отметил представитель Кремля.

По словам Пескова, позиция Кремля только одна, которая сводится «в пользу безусловной необходимости соблюдения закона», а также недопустимости организации несанкционированных акций, и «тем более провоцирования участия в них детей».

Напомним, ранее Генпрокуратура РФ предупредила, что правоохранительные органы будут пресекать все незаконные акции 23 января. В ведомстве также потребовали ограничить доступ к сайтам, призывающим собраться на подобные акции. Позже в Роскомнадзоре сообщили, что оштрафуют TikTok, Twitter, а также Facebook, Instagram, ВКонтакте и YouTube за распространение информации, призывающей несовершеннолетних участвовать в акции протеста.