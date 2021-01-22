Генсек НАТО прокомментировал намерение Байдена продлить СНВ-3 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ) должно стать началом новых усилий по расширению контроля над вооружениями в мире. Такую оценку заявлению Вашингтона о намерении продлить соглашение дал генсек НАТО Йенс Столтенберг.

«Продление СНВ должно стать не концом, а началом усилий по укреплению международного механизма по контролю над вооружениями с тем, чтобы были охвачены большее количество систем вооружения и больше государств, в том числе Китай», - сказал глава Северного альянса на совместной пресс-конференции в Брюсселе с президентом Грузии Саломе Зурабишвили.

Напомним, накануне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила о намерении Вашингтона предложить Москве пятилетнее продление договора СНВ-3. При этом ранее уже сообщалось о желании нового президента США Джо Байдена продлить соглашение на несколько лет. В Кремле приветствовали заявление американской стороны, однако пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отметил, что в данном случае надо обратить внимание на детали данного предложения