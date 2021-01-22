В Швейцарии пять человек умерли после вакцинации от коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Швейцарии пять человек умерли после вакцинации от коронавирусной инфекции. Все летальные исходы зафиксированы среди граждан старше 84 лет. Местный фармацевтический регулятор Swissmedic заявляет, что смерти не связаны с прививкой, а вызваны сопутствующими заболеваниями.

Вакцинация от коронавируса в Швейцарии началась в декабре. На сегодняшний день для экстренного использования в стране одобрены два препарата - производства Moderna и Pfizer/BioNTech.

Напомним, в конце прошлого года в Швейцарии уже был зафиксирован летальный случай после вакцинации препаратом производства Pfizer. Умер пациент дома престарелых в швейцарском Люцерне. При этом медицинские власти страны назвали маловероятной связь между прививкой и смертью.

Позже в Норвегии сообщили о смерти 23 человека после прививки Pfizer. Все летальные исходы зафиксировали среди пожилых людей старше 80 лет с ослабленным иммунитетом. Однако во Всемирной организации здравоохранения не обнаружили связи между вакцинацией и случаями смерти пожилых пациентов. ВОЗ заявила, что прививки данным препаратом «остаются благоприятными для пожилых»