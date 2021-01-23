Бойцы Росгвардии раздают чай и печенье в центре Москвы

В центре Москвы у памятника Юрию Долгорукому бойцы Росгвардии раздают всем желающим чай и печенье.

Отмечается, что погода достаточно теплая, но люди уже несколько часов находятся на улице и продрогли.

Напомним, что 23 января во многих городах России проходят несанкционированные акции в поддержку российского блогера и оппозиционера Алексея Навального.

Особенно правоохранительные органы обеспокоены появлением на акции протеста несовершеннолетних. Ранее Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала родителей не пускать детей на подобные мероприятия. Она подчеркнула, что детям не следует принимать участие в политических баталиях.

Ранее Роскомнадзор призвал социальные сети к ответственности за распространение информации о вовлечении несовершеннолетних в несанкционированные акции 23 января. Представители социальных сетей были приглашены для составления протокола.