В Госдуме поддержали предложение ограничить шумный ремонт до трех дней в неделю Фото: Олег УКЛАДОВ

В Госдуме оценили предложение ограничить время шумных ремонтных работ до трех дней в неделю. Это поможет сберечь комфорт жителей многоэтажных домов. Из-за пандемии многие перешли на удаленный режим работы и постоянный шум от перфораторов, дрелей может превратить жизнь в кошмар.

В Госдуме согласны, что в существующих правилах нужно что-то менять. Сегодня на шумные ремонтные работы отводится восемь часов в сутки. Например, в Москве с 9:00 до 13:00 и с 15:00 до 19:00.

- Инициатива заслуживает внимания, нужно обсуждать. Для строителей шум – это производственная необходимость, а вот для тех, кто находится в доме – настоящий ад. Кажется, что три часа мало, но при необходимости можно выработать оптимальный режим, - отметил в беседе с "Известиями" член комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Илья Осипов.

Его поддерживает коллега Наталья Костенко, зампредседателя комитета ГД по контролю и регламенту. При этом она уверена, что нужно не только сокращать время таких работ, но и повысить требования к звукопроницаемости стен.

- Сегодня в новых домах зачастую слышны не только ремонтные работы, но даже и просто громкие разговоры, - подчеркнула парламентарий.

Стоит отметить, что предложение о сокращении времени не касается ремонтных работ в новостройках.

Ранее врач-терапевт Людмила Лапа, гендиректор Медицинского центра иммунокоррекции имени Р.Н. Ходановой, рассказала Rt, какие заболевания могут обостриться в период удалённой работы, если не соблюдать определённые правила.