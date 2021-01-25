Эксперт прокомментировал предложение ограничить шумный ремонт до трех дней в неделю Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В России предложили ограничить время ремонта в жилых домах до трех дней в неделю. Правда, многие эксперты уверены, что подобный закон принесен больше проблем, чем пользы. Такой точки зрения, в частности, придерживается исполнительный директор Национального центра "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева.

- У нас есть стоимость капремонта, у нас есть подрядчики, которые рассчитывают график своих работ. Они не могут позволить себе, чтобы у них простаивали рабочие. А если требовать, чтобы они работали меньше, работали три дня в неделю, значит, платить им надо будет больше, - объяснила эксперт в эфире радио "Комсомольская правда".

В целом специалист считает, что подобную инициативу вряд ли примут.

Тем временем в Госдуме это предложение поддержали. По мнению депутатов, это поможет сберечь комфорт жителей многоэтажных домов. Из-за пандемии многие люди перешли на удаленку, а постоянный шум в квартире вряд ли позволит им сосредоточиться на работе.