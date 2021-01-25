Эксперт назвал срок, когда завершатся работы на «Северном потоке-2» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин предположил, когда работы по «Северному потоку-2» будут завершены. По его оценкам, это произойдет к середине 2021 года.

Накануне российское судно «Фортуна», которое попало под новые американские санкции, возобновило работы. Это дает основания надеяться, что проект будет сдан в срок.

- «Фортуна» все равно достроит «Северный поток-2», несмотря на все санкции. А отказывающиеся от сотрудничества из-за страха перед США компании могут быть заменены другими. Погибнут смертью храбрых, но достроят… Изначально сделка так предполагала, что санкции не помеха будут в любом случае», - добавил Пикин в беседе с ОТР.

В свою очередь, директор Центра политических исследований Финансового университета Павел Салин отметил, что расслабляться рано. Пока из-за санкций сохраняется угроза, что проект будет заморожен. В частности, из-за проблем со страхованием и сертификацией.

- Найдут ли кого-то на стороне, чтобы они завершили бумажную работу? И согласны ли будут страны, по территории которых проходит проект, чтобы это сделали российские компании? Если не согласятся, то ситуация получится такая, что 10 млрд. зарыли в железо, а газ не пойдет, и никак это не окупится, - отметил Салин.

Ранее заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова отметила, что с очень высокой вероятностью события вокруг "Северного потока-2" будут развиваться по позитивному сценарию, пишет ФАН.