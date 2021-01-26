Байден сомневается, что Трампу вынесут импичмент

Новый президент США Джо Байден Фото: REUTERS

Новый президент США Джо Байден сомневается в том, что его предшественнику Дональду Трампу действительно будет вынесен импичмент, передает телеканал CNN.

Однако при этом демократ считает, что такая процедура в отношении предыдущего главы Белого дома закономерна.

«Я думаю, это должно было случиться», - заявил он.

По мнению нынешнего президента страны, вряд ли инициатива его однопартийцев при рассмотрении в сенате наберет 17 голосов республиканцев, Трампа признают виновным, и процесс импичмента завершится успехом.

Байден подчеркнул, что результат был бы совсем другим, если бы процесс начался раньше или Трамп оставался на президентском посту ещё полгода.

Напомним, как писал сайт kp.ru, вечером 25 января конгрессмены передали в сенат резолюцию об импичменте, в документе указана только одна статья – «подстрекательство к мятежу». Процедура разбирательства начнется после 8 февраля, председательствовать на процессе будет сенатор-демократ Патрик Лихи.

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