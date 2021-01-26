Кирилл Вышинский и Мария Бутина вышли к посольству Латвии на пикет против травли российских СМИ

Мария Бутина и Кирилл Вышинский вышли на пикеты против травли российских журналистов в Латвии Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Исполнительный директор медиагруппы "Россия сегодня" и член Совета по правам человека при президенте России Кирилл Вышинский, а также политическая активистка Мария Бутина, которую в 2018 арестовали в США по подозрению в сговоре против Штатов, вышли на одиночные пикеты около посольства Латвии в Москве. Они призвали остановить травлю против российских СМИ в Латвии и других балтийских странах.

Мария Бутина вышла со скованными наручниками руками и плакатом "Зона свободы слова строгого режима", сообщает РИА Новости. Она также заявила, что действия латвийских властей - это гонения на свободу слова и общечеловеческие ценности.

Вышинский заявил, в Латвии нарушаются права не только российских журналистов, но и россиян. Он также отметил, что Латвия "манипулирует такими понятиями, как европейские санкции".

Напомним, в декабре 2020 года сайт KP.ru сообщал, что латвийские спецслужбы задержали несколько русскоязычных журналистов. У всех взяли подписку о невыезде и провели обыски. Им предъявили обвинения в нарушении режима санкций Евросоюза. Министерство иностранных дел России назвало произошедшее "вопиющим примером попрания основ демократического общества – свободы СМИ и выражения мнений".