Госдума может ратифицировать соглашение о продлении СНВ-3 уже 27 января

Госдума может ратифицировать соглашение о продлении СНВ-3 на пять лет уже 27 января Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Госдума может ратифицировать соглашение о продлении Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) уже в среду, 27 января. Об этом поздним вечером во вторник сообщил журналистам глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

Депутат напомнил, что срок действия договора истекает совсем скоро, 5 февраля, а возглавляемый им комитет соберется уже завтра.

«С учетом того, что следующая неделя для депутатов будет региональной, будем предлагать нижней палате рассмотреть проект закона на пленарном заседании также завтра, 27 января», - приводит слова Слуцкого ТАСС.

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