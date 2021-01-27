Путин назвал социально-экономические проблемы ключевым вызовом для всего мира. Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин назвал социально-экономические проблемы ключевым вызовом для всего мира.

"Мы видим кризис прежних моделей и инструментов экономического развития, усиление социального расслоения как на глобальном уровне, так и в отдельных странах. Мы об этом и раньше говорили, но сегодня это вызывает резкую поляризацию общественных взглядов, провоцирует рост популизма, правого и левого радикализма и других крайностей", - заявил президент в ходе выступления на Давосском форуме 27 января.

Он также отметил, что ситуация в мире напоминает 30-е годы прошлого столетия. Путин подчеркнул, что так считают многие уважаемые эксперты и "по масштабу и комплексному системному характеру вызовов, потенциальных угроз - определенная аналогия напрашивается".

Путин выступил на форуме в Давосе. В последний раз президент участвовал в Давосском форуме в 2009 году. Тогда он занимал должность премьер-министра РФ.

Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию выступления президента.