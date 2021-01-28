Россия возобновляет авиасообщение с Грецией и Сингапуром с 8 февраля 2021 года.
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Оперштаб сообщил, что Россия возобновляет авиасообщение с Грецией и Сингапуром с 8 февраля 2021 года.
Международные перелеты будут выполняться из Астрахани, Екатеринбурга, Иркутска, Махачкалы, Минеральных Вод, Нижнего Новгорода, Перми и Хабаровска. Кроме этого будет увеличено количество регулярных рейсов в Египет.
Напомним, что ранее из-за распространения коронавирусной инфекции многими мировыми государствами было приостановлено авиасообщение.
Более четырех месяцев были закрыты популярные "авиамосты".
Россия возобновила авиасообщение с Турцией, Танзанией, Великобританией и Швейцарией 1 августа 2020 года.
Ранее стало известно, что россияне, имея тест на коронавирус, могут отправиться на Мальдивы.
Авиасообщение с Великобританией было вновь приостановлено в декабре 2020 года из-за распространившегося нового штамма коронавируса.