Россия возобновляет авиасообщение с Грецией и Сингапуром с 8 февраля 2021 года. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Оперштаб сообщил, что Россия возобновляет авиасообщение с Грецией и Сингапуром с 8 февраля 2021 года.

Международные перелеты будут выполняться из Астрахани, Екатеринбурга, Иркутска, Махачкалы, Минеральных Вод, Нижнего Новгорода, Перми и Хабаровска. Кроме этого будет увеличено количество регулярных рейсов в Египет.

Напомним, что ранее из-за распространения коронавирусной инфекции многими мировыми государствами было приостановлено авиасообщение.

Более четырех месяцев были закрыты популярные "авиамосты".

Россия возобновила авиасообщение с Турцией, Танзанией, Великобританией и Швейцарией 1 августа 2020 года.

Ранее стало известно, что россияне, имея тест на коронавирус, могут отправиться на Мальдивы.

Авиасообщение с Великобританией было вновь приостановлено в декабре 2020 года из-за распространившегося нового штамма коронавируса.