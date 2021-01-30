Движение Black Lives Matter выдвинули на Нобелевскую премию мира-2021 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Член парламента Норвегии Петтер Эйде предложил номинировать движение Black Lives Matter (BLM) на Нобелевскую премию мира 2021 года.

Политик считает, что призывы BLM к системным изменениям распространились по всему миру. В своей заявке на выдвижение он добавил, что движение заставило страны за пределами США бороться с расизмом в своих обществах.

«Я считаю, что одна из ключевых проблем, с которыми мы столкнулись в Америке, но также в Европе и Азии. Это своего рода эскалация конфликта, основанного на неравенстве. Black Lives Matter стало очень важным всемирным движением по борьбе с расовой несправедливостью», - приводит Guardian слова норвежского парламентария

Эйде отверг заявления, указывающие на то, что BLM стояло за насилием в американских городах. «Исследования показали, что большинство демонстраций, организованных Black Lives Matter, носили мирный характер», - отметил он

Напомним, в 2020 году Норвежский нобелевский комитет присудил Нобелевскую премию мира Всемирной продовольственной программе Организации Объединенных Наций. Как писал сайт kp.ru, в этом году премию уже предложили вручить белорусским оппозиционерам Светлану Тихановскую, Марию Колесникову и Веронику Цепкало. Выдвинул их депутат норвежского парламента от Христианско-демократической партии Гейр Тоскедаль