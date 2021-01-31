В Москве задержали мужчину, напавшего с битой на сотрудников ОМОН
Фото: Мария ЛЕНЦ
Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который сегодня напал с битой на сотрудников ОМОН в центре Москвы. Об этом в воскресенье, 31 января, сообщил агентству ТАСС источник в правоохранительных органах.
- Сегодня в центре российской столицы молодой человек с битой пытался совершить нападение на сотрудников ОМОН с битой, однако был задержан. Среди сотрудников Росгвардии в результате нападения никто не пострадал, - говорится в сообщении.
Отмечается, что теперь нападавшему может грозить уголовная ответственность по статье 318 Уголовного кодекса России за применение насилия в отношении представителя власти.
Как сообщал сайт kp.ru, в сегодняшней несанкционированной акции протеста в Москве принимали участие около двух тысяч человек. По последним данным ОНК, в столице задержали около 150 человек.