Собравший $45 млн для врачей британский ветеран попал в больницу c коронавирусом Фото: Иван МАКЕЕВ

Ветеран Второй мировой войны из Великобритании Том Мур, собравший почти 45 миллионов долларов на благотворительность для врачей, госпитализирован в больницу с коронавирусной инфекцией. Об этом в воскресенье, 31 января, сообщила дочь 100-летнего военнослужащего на его странице в социальной сети Twitter.

- Последние несколько недель он лечился от пневмонии, на прошлой неделе сдал положительный тест на коронавирус. До сегодняшнего дня он оставался дома, однако теперь ему потребовалась дыхательная поддержка, - говорится в сообщении.

Отмечается, что Том Мур не находится в реанимационном отделении. За последние 30 минут скорейшего выздоровления ветерану пожелали уже более 30 тысяч пользователей сети.

Служивший в Индии и Бирме британский ветеран приобрел общенациональную известность после того, как весной на фоне эпидемии коронавирус объявил сбор пожертвований на нужды Национальной системы здравоохранения королевства. Для привлечения денег он опубликовал фото и видео, на которых показал, как обходит свой сад на ходунках. Изначально Том Мур планировал совершить сто кругов по числу прожитых лет, однако не остановился и обошел сад 200 раз.

Акция Мура вызвала столь большой интерес, что ему удалось собрать сумму, в десятки тысяч раз превысившую первоначально запланированную.

Как сообщал сайт kp.ru, в знак признания его заслуг Мур получил почетное звание полковника ВС Великобритании, а летом королева Елизавета II посвятила ветерана в рыцари.