В Израиле продлили тотальный карантин из-за коронавируса до 5 февраля

Тотальный карантин из-за коронавируса в Израиле был введен в начале января Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В воскресенье, 31 января, власти Израиля еще на пять дней – до пятницы, 5 февраля, – продлили тотальный карантин из-за коронавируса, который изначально вводился всего на пару недель.

Об этом сообщило министерство здравоохранения еврейского государства, отметив, что премьер страны Биньямин Нетаньяху специально созвал кабмин в выходной, чтобы обсудить очередное продление карантина, строк действия которого истекал в этот день. Отменить или ослабить ограничения пока не позволяет эпидемиологическая ситуация. В среду, 3 февраля, правительство снова соберется для обсуждения дальнейших действий, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, введенный в стране 27 декабря карантин 7 января ужесточили до тотального. Израильтянам запрещено выезжать за пределы своих населенных пунктов, ходить друг к другу в гости, собираться в группы более пяти человек в помещениях и более десяти – на улице, а также без уважительной причины отходить от своих домов более чем на один километр.