Что происходит возле Мосгорсуда, где начинается суд над Навальным Фото: скриншот

Сторонники Алексея Навального собираются у здания Мосгорсуда, где сегодня, 2 февраля, состоятся слушания по его делу. Правоохранители оградили подъезд к зданию.

Напомним, ФСИН требует заменить наказание блогеру с условного на реальное. Навальный проходит обвиняемым по делу о неявке на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию, куда тот должен был приходить по делу «Ив Роше» не реже двух раз в месяц, а также по клевете в отношении ветерана ВОВ. Позицию ФСИН поддерживает Генпрокуратура, где такое требование назвали обоснованным из-за многократных нарушений оппозиционера.

Навальному грозит 3,5 года колонии. Месяц, который блогер провел под арестом, ему могут учесть.

Около здания Мосгорсуда собрались сторонники Навального. Как писал сайт kp.ru, в районе здания суда будет ограничено движение транспорта

Сайт kp.ru ведет прямую трансляцию из зала суда.