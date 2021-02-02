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Общество

Что происходит возле Мосгорсуда, где начинается суд над Навальным

Сторонники блогера собрались около здания суда
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Что происходит возле Мосгорсуда, где начинается суд над Навальным

Что происходит возле Мосгорсуда, где начинается суд над Навальным

Фото: скриншот

Сторонники Алексея Навального собираются у здания Мосгорсуда, где сегодня, 2 февраля, состоятся слушания по его делу. Правоохранители оградили подъезд к зданию.

Напомним, ФСИН требует заменить наказание блогеру с условного на реальное. Навальный проходит обвиняемым по делу о неявке на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию, куда тот должен был приходить по делу «Ив Роше» не реже двух раз в месяц, а также по клевете в отношении ветерана ВОВ. Позицию ФСИН поддерживает Генпрокуратура, где такое требование назвали обоснованным из-за многократных нарушений оппозиционера.

Навальному грозит 3,5 года колонии. Месяц, который блогер провел под арестом, ему могут учесть.

Около здания Мосгорсуда собрались сторонники Навального. Как писал сайт kp.ru, в районе здания суда будет ограничено движение транспорта

Сайт kp.ru ведет прямую трансляцию из зала суда.