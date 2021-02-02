ФСИН попросила взыскать с Навального штраф в 500 тысяч рублей Фото: REUTERS

Во вторник, 2 февраля, в ходе заседания Мосгорсуда, на котором рассматривают дело Алесея Навального, ФСИН запросила заменить блогеру условный срок на реальный - 3,5 года колонии, а также взыскать с него штраф в размере 500 тысяч рублей.

В ведомстве указывают на то, что Навальный не выполнял условия условно-досрочного освобождения, и не являлся на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию (УИИ), куда должен был приходить по решению суда по делу «Ив Роше» не реже двух раз в месяц. Кроме того, его обвиняют в клевете в отношении ветерана ВОВ.

«Навальный допустил семь неявок на регистрацию в установленные дни, фактически скрылся от контроля», - завили в ФСИН, и уточнили, что ранее не выдвигали таких требований по изменению наказания «исходя из принципов гуманизма».

Как писал сайт kp.ru, в ходе заседания суда прокурор вынес обвинения, согласно которым Навальный не выполнял условия условно-досрочного освобождения около 60 раз, а также систематически не выполнял условия испытательного срока. Напомним, ранее Генпрокуратура поддерживала позицию ФСИН о замене условного срока реальным.

Сайт kp.ru ведет прямую трансляцию из зала заседания суда.