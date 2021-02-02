Судья объявил перерыв на 2 часа в заседании по делу Навального Фото: REUTERS

Судья Мосгрсуда объявил перерыв на два часа в заседании по делу Алексея Навального, где решается вопрос о замене условного срока на реальный.

Как сообщает спецкор kp.ru, перед перерывом блогер сел в своем «аквариуме». Судья прочла первый том уголовного дела и перешла к чтению второго тома, после чего объявила перерыв на два часа, чтобы все могли пообедать. Во время чтения уголовного дела Навальный взялся двумя руками за лавку и стал раскачиваться назад-вперед.

Напомним, в ходе заседания прокурор вынес обвинения, согласно которым блогер не выполнял условия условно-досрочного освобождения около 60 раз, а также систематически не выполнял условия испытательного срока.

ФСИН, в свою очередь, потребовала заменить блогеру условный срок на реальный - 3,5 года колонии, а также взыскать с него штраф в размере 500 тысяч рублей. Ранее позицию ФСИН о замене условного срока реальным поддерживала Генпрокуратура.

Сайт kp.ru ведет прямую трансляцию из зала заседания суда.