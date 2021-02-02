Путин: система образования в России достойно проходит через испытания, связанные с пандемией

Путин: система образования в России достойно проходит через испытания из-за пандемии Фото: REUTERS

Система образования в России достойно проходит через все испытания, связанные с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом во вторник, 2 февраля, сообщил российский президент Владимир Путин в ходе встречи с лауреатами Всероссийского конкурса «Учитель года».

- Да, наверное, не все было гладко и идеально. Но справиться с трудностями периода пандемии образовательным учреждениями помогли оснащение, технологии и ресурсы, которые появились в них за последние годы, - отметил глава государства.

Как писал сайт kp.ru, российский лидер Владимир Путин также поблагодарил преподавателей российский учебных заведений, которые во время эпидемии коронавирусной инфекции взяли на себя дополнительную нагрузку.

Глава государства также отметил, что власти России сделают все, чтобы образование было максимально современным.