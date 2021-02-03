Юлия Навальная заплакала, услышав приговор супругу

Услышав приговор судьи, супруга обвиняемого Юлия Навальная заплакала. Фото: Пресс-служба Мосгорсуда РФ/ТАСС

Вчера, 2 февраля, Симоновский районный суд Москвы по просьбе ФСИН заменил условное наказание блогеру Алексею Навальному на реальное. Его приговорили к 3 годам и 6 месяцам заключения в колонии общего режима. С учётом домашнего ареста Алексей Навальный пробудет в заключении 2 года и 8 месяцев.

Услышав приговор судьи, супруга обвиняемого Юлия Навальная заплакала.

Юлия Навальная в здании суда Фото: Александр БОЙКО

Во время заседания суда журналисты сообщали о жестах, которыми обмениваются Алексей и Юлия Навальные. Возвращаясь в зал суда перед оглашением приговора, Алексей подмигнул супруге, а во время зачитывания судьёй рисовал сердце на стекле "аквариума" для подсудимых. В ответ Юлия Навальная посмеялась.

Ранее сайт KP.ru рассказывал о публикации Навального, в которой политик описал первые дни после выхода из комы, и то, как постоянно ждал возвращения супруги. Алексей Навальный также рассказал, что 26 августа, когда он уже шесть дней оставался в коме, была 20-я годовщина со дня их свадьбы.