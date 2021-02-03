Счетная палата рассматривает введение продуктовых сертификатов в России Фото: Артем КИЛЬКИН

Счетная палата России рассматривает введение продуктовых сертификатов как одну из мер социальной помощи нуждающимся гражданам. Об этом в среду, 3 февраля, сообщила глава департамента СП Ольга Самарина на круглом столе на тему «Обеспечение доступности продовольствия для малоимущих граждан».

По словам директорам департамента, данные продовольственные сертификаты позволят малообеспеченным россиянам и их семьям самостоятельно решать, на какие продукты их можно будет потратить.

- На фоне довольно критической ситуации с ростом бедности и в условиях перехода к новому расчету прожиточного минимума и МРОТ проработка вопроса об адресной продовольственной помощи нуждающимся в любом виде необходима. Наверное, стоит ввести что-то вроде продовольственного сертификата, чтобы семья имела возможность выбирать, какие именно продукты следует на него купить, - отметила Ольга Самарина.

Она добавила, что переход к подобного рода соцпомощи нельзя рассматривать как оценку провальной социальной политики – наоборот, это показатель того, что государство поддерживает своих граждан.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, Минпромторг выступил с предложение переводить деньги на продукты малоимущим гражданам для продовольственной поддержки нуждающимся россиянам.