Главный инфекционист Минздрава объяснил, стоит ли делать прививку от коронавируса онкобольным в ремиссии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Главный внештатный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов в интервью kp.ru объяснил, можно ли онкобольным в ремиссии делать прививку от коронавируса. Этот вопрос неоднозначный, потому что каких-либо масштабных исследований на этот счет еще не было.

Но и строгих противопоказаний также нет. Врачи не видят предпосылок к тому, чтобы у пациентов с аутоиммунными и онкологическими заболеваниями в ремиссии вакцина могла вызвать какие-то особые нежелательные реакции.

- Учитывая, что люди с такими патологиями в группе высокого риска тяжелых осложнений ковида, я бы считал разумным им вакцинироваться, но предварительно проконсультировавшись с лечащим врачом, - заявил Чуланов в интервью kp.ru.

Кроме этого, он рассказал, можно ли делать прививку от COVID-19 аллергикам. Врач советует людям с аллергическими заболеваниями сделать прививку сейчас, не дожидаясь весны и начала цветения, если, конечно, есть такая возможность.