Политолог назвал сферы, в которых Байден будет противостоять России Фото: EAST NEWS

Президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов прокомментировал заявление главы США о взаимоотношениях с Россией.

Джо Байден заявил, что его позиция в отношении РФ будет жестче, чем у Дональда Трампа.

Политолог назвал сферы, где противостояние будет особенно заметно. Наладить коммуникацию в данных направлениях пока не представляется возможным.

- Это стратегическая стабильность, стратегическая безопасность, это вопрос, связанный с отдельными региональными конфликтами, это, возможно, вопросы, связанные с вакцинацией, - отметил Абзалов в беседе с Rt.

Помимо острых тем есть и проблемные – это вопросы прав человека, ситуации, связанные с Украиной.

- С этой точки зрения, будут два параллельных процесса. С одной стороны будут приниматься относительно спокойные решения, а с другой – наоборот, резонансные, — отметил специалист.

В свою очередь Сергей Железняк, член комитета Госдумы РФ по международным делам отметил, что каждый новый президент США соревнуется с бывшим в агрессии против России.

- Новому президенту Соединенных Штатов хочется в голливудском стиле продемонстрировать свою несокрушимую силу перед сторонниками и показать, как он будет яростно бороться с внешними врагами Америки, - цитирует слова парламентария ФАН.