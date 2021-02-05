Боррель призвал освободить Алексея Навального. Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на встрече с главой российского МИД Сергеем Лавровым призвал освободить российского блогера и оппозиционера Алексея Навального и расследовать его дело.

"Я передал господину Лаврову свою обеспокоенность этими фактами и призвал к освобождению Навального и полного расследования его отравления", - сказал он по итогам переговоров журналистам ТАСС.

Напомним, что Алексей Навальный был арестован и в последствии осужден на 3,5 года колонии строгого режима по делу о растрате крупной суммы компании "ИвРоше".

Ранее российский блогер проходил лечение в берлинской клинике "Шарите". По возвращению в РФ был задержан.

Сторонники Алексея Навального устроили несанкционированные акции протеста. Митингующие выступали за освобождение блогера. В ходе протестов пострадали представители силовых структур. СК завел свыше шести дел по факту нападения на силовиков.