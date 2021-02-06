Илон Маск за неделю стал богаче на $11,5 миллиарда

Американский бизнесмен и изобретатель Илон Маск Фото: REUTERS

Американский бизнесмен и изобретатель Илон Маск всего за неделю стал богаче на 11,5 миллиарда долларов, сообщает журнал Forbes. По подсчетам издания, теперь состояние основателя и главы двух крупных компаний Tesla и SpaceX оценивается в 184,3 миллиарда долларов.

Журнал отмечает, что на этой неделе резко повысился курс принадлежащего успешному предпринимателю автомобильного концерна Tesla – на 7,4%. К концу торговой сессии в Соединенных Штатах в пятницу, 5 февраля, стоимость в пятницу стоимость ценных бумаг достигла 852,23 доллара.

Между тем, агентство Bloomberg оценивает активы Илона Маска в 203 миллиарда долларов.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в начале января стало известно, что состояние главы Tesla и SpaceX увеличилось до 185 миллиардов долларов, и он стал самым богатым человеком в мире, .обойдя даже руководителя Amazon Джеффа Безоса. Сам Илон Маск удивился, узнав эту новость.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Илон Маск вживил в мозг обезьяны чип, чтобы рубиться в компьютерные игры

Изобретатель-миллиардер обещал через месяц показать видео с результатами эксперимента (подробности).