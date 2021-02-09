Цены на иномарки в России вырастут из-за нового утилизационного сбора Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В предложении ведомства говорится, что ставка может вырасти на 25%. В итоге тарифы для легковых авто вырастут с 20 до 25 тысяч рублей. А для тяжелых грузовиков с прицепами со 150 до 187,5 тысяч рублей.

Это не может не отразиться на стоимости автомобиля. Эксперты прогнозируют, что рост цен станет ответной реакцией рынка на данный документ.

- Сильнее всего увеличение сбора отразится на иномарках, ввозимых из-за границы. Они подорожают примерно на 70 000 рублей. Но и модели, которые собираются на территории России тоже не смогут сохранить ценник, так как зависят от иностранных комплектующих, - отметил в беседе с «Известиями» основатель сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль.

Он уверен, что при повышении процента сбора произойдет падение спроса, и, как следствие, сокращение представленных на рынке моделей авто.

Автоконцерны посчитают нерентабельным ввоз своих авто на территорию России.

А вот в Минпромторге уверены, что существенного роста цен ждать не стоит. На сегодняшний день доля утилизационного сбора в стоимости авто составляет порядка 5 процентов.

- А с 1 сентября 2019 года ввозная пошлина на импортные автомобили была снижена с 20 до 15% - это позволяет экономить. Таким образом индексация утилизационного сбора не приведет к существенному изменению цены, - заключили в ведомстве.