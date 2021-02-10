Рособрнадзор не планирует отменять итоговое сочинение в 11-х классах в 2021 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

Рособрнадзор пока что не планирует отменять итоговое сочинение по русскому языку для выпускников одиннадцатых классов в 2021 году. Об этом в среду, 10 февраля, в ходе беседы с журналистами сообщил руководитель ведомства Анзор Музаев.

- Допуск к экзамену в виде сочинения остается. Оно будет проходить, но сроки мы передвинули с января на апрель этого года, на 15 апреля. И два дополнительных дня резервных - перед майскими праздниками и после майских праздников, - рассказал глава Рособрнадзора.

Анзор Музаев сообщил также, что сдавать ЕГЭ и выпускные экзамены в текущем году намерены 795 тысяч учащихся. Формирование базы уже завершено, все заявления участников приняты.

Как сообщал сайт Kp.ru, Анзор Музаев также рассказал, что школьникам в этом году дадут дополнительную неделю для сдачи ЕГЭ в июле на фоне пандемии коронавируса.