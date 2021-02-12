Власти Черногории разрешили ввоз российской вакцины «Спутник V»

В Черногории разрешили поставки вакцины «Спутник V» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Черногории одобрили ввоз на территорию страны российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом 11 февраля сообщил черногорский фармрегулятор – Институт лекарств и медицинских средств (CINMED).

В заявлении Института говорится, что он, в соответствии с решением правительства Черногории «выдал разрешение на закупку, то есть, импорт вакцины «Спутник V». Отмечается, что это разрешение CINMED выдал согласно статье Закона о лекарствах, которая разрешает выдачу разрешения на ввоз незарегистрированного лекарства в чрезвычайных случаях: «то есть, во время эпидемий, природных бедствий и других ЧС», передает ТАСС.

Ранее черногорские СМИ сообщали, что власти страны ведут переговоры о возможности поставок российского препарата против коронавируса. Из-за резкого ухудшения ситуации с COVID-19 в Черногории был введен комендантский час, а также ограничено междугородное сообщение. Сообщалось также, что вакцинация населения в стране пока не начиналась, поскольку не было противоковидных препаратов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Готова ли Россия к отмене масочного режима: что думают регионах

Пандемия отступает, но с отменой санитарных ограничений на местах не спешат (подробности).