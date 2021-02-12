Инфекционист предупредил о возможности новой волны коронавируса в России

Инфекционист заявил о риске новой волны коронавируса в России Фото: Алексей БУЛАТОВ

Весной, примерно в середине апреля, в России ожидается новая волна заражений коронавирусом, причем всплеск будет в любом случае, однако если преждевременно отменить все связанные с COVID-19 ограничения, в том числе отказаться от ношения масок в людных местах, то заболеваемость будет массовой. Об этом предупредил врач-инфекционист Евгений Тимаков.

Он пояснил, что в конце весны «снизится иммунитет всего населения», поскольку «начнутся весенние ОРВИ, весенний авитаминоз, определённое депрессивное состояние, связанное и с ограничительными мероприятиями, и с экономической ситуацией, плюс отсутствие солнца», люди будут больше подвержены инфекции. По его словам, весенний всплеск «все равно будет».

«Но вопрос в том, будет он небольшой и мы его пройдем незаметно, или он будет с массовым заболеванием. В середине апреля будет подъем заболеваемости», - сказал инфекционист в беседе с РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, на этой неделе в двух республиках – в Удмуртии и в Чечне объявили о решении отменить масочный режим на своих территориях. Многие эксперты считают такой шаг преждевременным.

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