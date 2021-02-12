Брюссель принял к сведению слова Лаврова о возможности разрыва отношений с ЕС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Европейском союзе приняли к сведению слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который ранее заявил о возможности разрыва связей Москвы с Брюсселем, при продолжении санкционной политики. Об этом сообщил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, назвав взаимоотношения двух сторон нехорошими вне зависимости от подобных высказываний.

«Мы приняли к сведению высказывания господина Лаврова и пояснения Кремля. Вне зависимости от этих высказываний состояние отношений между ЕС и Россией нехорошее», - заявил Стано.

По его словам, Москва уже дала достаточно четко понять, что не желает идти к нормализации отношений с Брюсселем. Как он отметил, это было заметно, в том числе в ходе последнего визита в российскую столицу верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

Напомним, ранее Лавров заявил о готовности Москвы к разрыву отношений с Брюсселем, и отметив, что российская сторона не намерена терпеть новые санкции. Позже в Кремле пояснили, что глава МИД РФ говорил о том, что Россия должна быть готова к враждебным шагам со стороны Евросоюза, и готова к разрыву отношений, если он состоится по инициативе ЕС, но хочет развивать отношения с ним.