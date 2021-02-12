В Москве перекрыли часть Третьего кольца из-за сильного снегопада. Фото: Станислав Красильников/ТАСС, архив.

В Москве перекрыли часть Третьего транспортного кольца (ТТК) в районе Новорижской эстакады из-за обильного снегопада, который накануне обрушился на столицу.

Об этом сообщается в пятницу в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"ТТК перекрыто в районе Новорижской эстакады, где из-за снега буксуют фуры", - говорится в публикации ведомства.

Несколькими часами ранее пробки в Москве достигли 9 балов. Большинство заторов связаны с ДТП, скользкой дорогой и снежными заносами. Сейчас стоят многие участки ТТК, улицы внутри Бульварного кольца и само кольцо. В пробках стоят и южные участки МКАД.

В Гидрометцентре предупредили, что грядущие выходные ознаменуются метелями и сильными морозами в центральной России. Температура воздуха опустится до минус 20 градусов.