В Москве из-за снегопада трамваи на некоторых маршрутах ходят с задержками

Снегопад в Москве Фото: Михаил ФРОЛОВ

Снегопад в Москве не повлиял на работу Московского центрального кольца и Московских центральных диаметров, а также открытых участков линий метро, однако есть локальные задержки в движении наземного транспорта. Об этом сообщил столичный департанс.

«Наземный транспорт ходит штатно, на некоторых маршрутах могут возникать локальные задержки из-за погодных условий», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Как уточняется, локальные задержки возникают у трамваев на шоссе Энтузиастов, Нагатинской улице и Чертановской улице.

В ведомстве просят москвичей воздержаться от использования автомобилей для своих поездок. В дептрансе отмечают, что это поможет коммунальным службам быстрей убрать город от снега.

Напомним, с начала снегопада в столице выпало более 65 процентов месячной нормы осадков. Как писал сайт kp.ru, на фоне такой непогоды пробки в городе уже к 6 утра субботы, 13 февраля, достигли девяти баллов. Несмотря на то, что ситуация стала менее напряженной в центре столицы, проблема с передвижением сохранилась на МКАД, где произошло несколько крупных аварий.

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