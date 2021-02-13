Пробки из-за снегопада в Москве 13 февраля: буксуют фуры, люди идут пешком Фото: Михаил ФРОЛОВ

Пробки на дорогах Москвы, которые образовались из-за сильного снегопада, к полудню субботы, 13 февраля, по-прежнему оцениваются в девять баллов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Пробки»

Москвичи публикуют видео мертвых пробок. Одну из них зафиксировали на Варшавском шоссе в сторону Подмосковья. На кадрах можно увидеть, как напротив дома №144, в одном месте, буксуют сразу три фуры.

Другое видео показывают, как утром в Бутово люди шли на работу по улице Старокачаловской прямо по проезжей части, потому что тротуары замело, а машины в свою очередь стояли в пробке в этот момент.

В московской мэрии сообщили, что за сутки снегопада коммунальщики вывезли с улиц столицы уже 1,1 млн кубометров снега. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что городские службы продолжат работать в усиленном режиме еще как минимум сутки, отметив, что несмотря на все трудности общественный транспорт работает практически без сбоев.

«Еще как минимум сутки придется работать в таком же режиме. Вы действительно справляетесь: город живет, работает. Общественный транспорт работает практически без сбоев. Так что спасибо огромное за труд. Я думаю, москвичи его видят и ценят», - приводит mos.ru слова столичного градоначальника.

Напомним, с начала снегопада в Москве выпало более 65 процентов месячной нормы осадков. Девятибалльные пробки в столице отмечены с 6 утра. Дептранс просит москвичей воздержаться от использования автомобилей для своих поездок. В ведомстве отмечают, что это поможет коммунальным службам быстрей убрать город от снега. По прогнозам синоптиков, снегопад в столичном регионе ослабнет только к 15:00 субботы, 13 февраля, а полностью прекратится к вечеру воскресенья, 14 февраля.

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