На уборку дорог от снега в Москве уйдет три дня Фото: Михаил ФРОЛОВ

На уборку дорог от снега в Москве уйдет около трех дней. Так ситуацию оценили в Дептрансе, где отмтели, что ситуация сложная, и напомнили, что по прогнозам синоптиков осадки в столице продлятся до воскресения, 14 февраля

«Ситуация сложная, мгновенно избавиться от снега невозможно: чтобы убрать уже выпавшие сугробы, коллегам потребуется около трёх дней», -говорится в сообщение столичного дептранса в Telegram.

Как писал сайт kp.ru, в Дептрансе также просили москвичей воздержаться от использования автомобилей для своих поездок. В ведомстве отметили, что это поможет коммунальным службам быстрей убрать город от снега, а владельцам грузовиков напомнили, что фуры буксуют на МКАД и эстакадах.

Напомним, с начала снегопада в Москве выпало более 65 процентов месячной нормы осадков. Девятибалльные пробки в столице отмечены с 6 утра. По прогнозам синоптиков, снегопад в столичном регионе ослабнет только к 15:00 субботы, 13 февраля, а полностью прекратится к вечеру воскресенья, 14 февраля. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что городские службы продолжат работать в усиленном режиме еще как минимум сутки, добавив, что несмотря на все трудности общественный транспорт работает практически без сбоев.

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