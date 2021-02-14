Путин: У Запада изменилось отношение к новым российским вооружениям

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин на встрече с главными редакторами отечественных изданий рассказал, как изменилось поначалу насмешливое отношение Запада к российскому гиперзвуковому оружию. Теперь иностранные партнеры предлагают включать его в переговоры по контролю над вооружениями.

«В сфере военного строительства сначала тоже, как над вакциной хихикали. Помните, когда я рассказал о новых современных видах оружия, которые ставятся на вооружение в российских вооруженных силах, на боевое дежурство. Сначала начали хихикать, что все это ерунда, фейк, придумано», - напомнил глава государства во время беседы с руководителями российских СМИ, фрагменты которой показал телеканал «Россия 24».

Владимир Путин добавил, что «сейчас все это сменилось на совершенно другие настроения», спустя почти три года «уже говорят, что чтобы вести дальнейшие переговоры о сдерживании гонки вооружений, нужно обязательно включать в переговоры наши новые образцы тактического и стратегического оружия».

Напомним, как писал сайт kp.ru, впервые президент России рассказал о новейших разработках в нашей стране в области гиперзвукового оружия, выступая с посланием Федеральному собранию в 2018 году.

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Об этом - и не только - президент заявил на встрече с руководителями российских СМИ (подробности).