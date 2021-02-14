Адвокату Трампа сто раз угрожали убийством

Адвокат Трампа Майкл ван дер Вин рассказал о нападении на свой дом и поступающих угрозах убийством. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Адвокат экс-президента США Дональда Трампа Майкл ван дер Вин рассказал о нападении на свой дом и поступающих угрозах убийством.

"Мой дом был атакован. Я бы не хотел вдаваться в подробности, так как это может побудить других людей сделать это еще, но вы знаете, я получил почти сто угроз убийством", - передает его слова издание Hill.

Майкл ван дер Вин рассказал, что злоумышленники разбили окно в его доме и написали краской неприличные слова на стенах. Он отметил, что это произошло и накануне его выступления на процессе по импичменту в сенате.

Ранее сенат США провел заседание и оправдал Дональда Трампа по обвинению в подстрекательстве к мятежу. За то, чтобы признать экс-президента виновным, выступили 57 сенаторов из 100, но необходимых двух третей голосов не набралось.

Напомним, 6 января Сенат должен был утвердить результаты президентских выборов. Республиканцы выступили за пересчет голосов или их отмену в некоторых штатах. В это же время толпа сторонников Трампа взяла штурмом Капитолий и ворвалась в конгресс. В результате столкновений с полицией погибли четыре человека.

Сенат утвердил победу демократа только на следующий день.

В связи с этими событиями Дональд Трамп был обвинен в подстрекательстве к мятежу.