AP: Трамп планирует снова участвовать в политической жизни США

Дональд Трамп намерен возобновить контакты со СМИ Фото: REUTERS

Бывший президент США Дональд Трамп планирует возобновить участие в политической жизни страны и контакты с прессой, сообщает агентство Associated Press.

Издание также сообщает, что Трамп "готовится к следующему жизненному этапу после пребывания на посту президента" и "ищет способы восстановить свою власть". В материале Associated Press также сказано, что Трамп снова будет давать интервью дружественным СМИ после нескольких недель молчания.

Также агентство сообщает, что Дональд Трамп обсуждал с политическими консультантами шансы помочь Республиканской партии взять под контроль Палату представителей и Сенат во время выборов 2022 года.