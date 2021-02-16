Экономисты объяснили интерес россиян к онлайн-заявкам на кредиты

Онлайн-заявки на кредит могут испортить кредитную историю человека Фото: REUTERS

В России предложили обязать банки уведомлять заемщиков, что онлайн-заявки на кредит, которые заполняются, чтобы проверить свои шансы, могут повлечь за собой неприятные последствия.

Когда человеку действительно понадобится кредит, банк откажет такому заемщику. Причина в том, что каждая заявка проверяется в бюро кредитных историй, где и остается в истории заемщика.

- Люди не видят ничего страшного в заполнении очередной анкеты. Причина в том, что у многих россиян не сформировалась культура бережного отношения к своей кредитной истории. Подобное любопытство и проверка своего статуса – не такое безобидное занятие, как кажется, - отметил в беседе с «Известиями» руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов.

В свою очередь доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Г.В. Плеханова Анна Вершинина согласна с предложением ОНФ о необходимости уведомлять потенциальных заемщиков о рисках, связанных с простым любопытством.

- Многие даже не знают, что существует такая проблема. А, узнав о будущих сложностях, несколько раз подумают перед оформлением очередной заявки. Это снизит, в том числе, риски банков, - заключила Вершинина.