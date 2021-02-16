Минюст: Россия не сможет освободить Навального по требованию ЕС

Минюст назвал просьбу ЕС освободить Навального "грубым вмешательством в судебную систему". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Минюсте России ответили, что Россия не сможет освободить блогера и оппозиционера Алексея Навального в рамках обеспечительных мер, если поступит такое требование ЕС.

"Принятие решения на основании правила 39 Регламента ЕСПЧ в данном случае будет необоснованным и грубым вмешательством в работу судебной системы суверенного государства, определенным переходом за "красную линию". Такое решение не может подлежать исполнению с точки зрения международного права", - заявили агентству ТАСС в ведомстве.

Ранее агентству стало известно, что Совет Европы может через Европейский суд по правам человека потребовать от РФ освободить блогера Алексея Навального, используя для этого решение о применении обеспечительных мер в соответствии с правилом 39 Регламента ЕСПЧ.

Источник ТАСС назвал процедуру "не предназначенной для таких дел экзотической процессуальной формой". Он пояснил, что она обычно используется при подаче в ЕСПЧ жалоб на выдворение из какой-либо страны незаконных мигрантов.

В Минюсте пояснили, почему такое требование ЕС в случае с Навальным - невозможно:

"Обеспечительные меры вообще не предусмотрены Конвенцией о защите прав человека, они исполняются скорее по доброй воле государств. Их исполнение не контролируется комитетом министров Совета Европы, в отличие от "рутинных" постановлений ЕСПЧ", - отметили в ведомстве.

В Минюсте отметили, что Навальному в СИЗО обеспечена полная безопасность и подходящие условия.

Ранее, Глава евродипломатии Жозеп Боррель на встрече с главой российского МИД Сергеем Лавровым призвал освободить Алексея Навального, который получил 3,5 года колонии общего режима по делу "ИвРоше.

Напомним, в 2016 году Навальный получил условный срок и должен был дважды в месяц являться в УИН. Начиная с августа прошлого года блогер пропустил все явки, в связи с чем суд назначил ему наказание в виде 2 лет и 8 месяцев заключения. Был принят во внимание факт ранее надлежащего Навальным исполнения постановления суда об условном сроке.