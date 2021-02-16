Политолог объяснил украинское заявление о российской электроэнергии Фото: REUTERS

Эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков оценил заявление Украины относительно российской электроэнергии.

Глава украинского Минэнерго Юрий Витренко заявил, что против поставок электроэнергии из России и Белоруссии. Тем не менее, зимой Киев был вынужден принимать их, чтобы не допустить дефицита в стране.

Все происходящее Юшков называет «политизацией энергетики». Он отметил, что украинские власти занимаются острыми вопросами только в тот момент, когда проблемы становятся критичными.

- Зимой граждане заморозятся и останутся без электричества, тогда у властей включается какая-то экономическая логика. Они понимают, что с точки зрения надежности энергоснабжения выгоднее работать с Белоруссией и с Россией. Но когда не так холодно, снова начинаются разговоры про европейскую интеграцию, — отметил Юшков в беседе с RT.

Подобные разговоры ведутся в Киеве с 2014 года, но до сих пор дальше обсуждений дело не пошло.

- Что мешало им сделать какие-то перемычки, интегрироваться в европейскую энергосистему? На Украине только говорят. Но когда встают острые вопросы, необходим импорт электроэнергии, газа, угля, то оказывается, что в критической ситуации работают только, по сути, старые, советские инфраструктурные проекты, - заключил Юшков.