Российская вакцина "Спутник V" зарегистрирована в Габоне. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство здравоохранения Габона зарегистрировало российскую вакцину против коронавируса "Спутник V". Об этом в среду сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

"РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса "Спутник V" Министерством здравоохранения Габонской Республики. Регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA). Габон стал 29 страной мира и четвертым государством Африканского континента, одобрившим вакцину "Спутник V", - сказано в сообщении.

Напомним, что "Спутник V" стал первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. Она была разработана учеными центра имени Гамалеи.

Качество российской вакцины было оценено многими мировыми государствами. Старейший журнал Lancet выпустил статью, в которой рассказал о том, что российский препарат прошел третью фазу клинических испытаний. Специалисты отметили, что прививка эффективна в борьбе с вирусом на 91,6%. Ранее глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцина способна противостоять любой дозе коронавирусной инфекции.

"Спутник V", кроме России, уже одобрен в Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане и Узбекистане, а также в Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа и Сербии.