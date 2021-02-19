При беспорядках в Испании задержали не менее 14 человек

Акции протеста в Испании снова переросли в беспорядки и стычки с полицией Фото: REUTERS

В четверг, 18 февраля, в нескольких городах Испании снова прошли уличные акции протеста в поддержку обвиняемого в терроризме и оскорблении монархии рэпера Пабло Аселя, приговор которому накануне подтвердил суд. Музыкант получил два года и шесть месяцев лишения свободы.

Митингующие вновь устроили беспорядки и вступали в стычки с силовиками, в результате были задержаны как минимум 14 демонстрантов.

Акции протеста проходили в Барселоне, Таррагоне, Жироне, Сабаделе и Валенсии, их участники строили баррикады и поджигали мусорные баки, громили витрины и забрасывали стражей порядка камнями с бутылками. По данным издания Periodico, в Каталонии пострадали не менее трех человек, двое из них – полицейские.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 17 февраля в центре Мадрида и некоторых других испанских городах прошли акции протеста с требованием освободить арестованного рэпера Пабло Аселя. Митинги переросли в стычки с полицией, погромы и поджоги.